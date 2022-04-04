Тренер Головкина рассказал о закулисье боя с "суперчемпионом"

FightSpace опубликовал видео тренировки чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), а также представил комментарий его тренера Джонатана Бэнкса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последний рассказал о закулисье объединительного боя с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Он состоится 9 апреля в Японии и будет рассчитан на 12 раундов.

"GGG всегда готов, такой вот он человек. Он подходит к лагерю в форме и мы продолжаем работать с этого. Он всегда в форме, всегда готов выйти, и моя работа заключается в том, чтобы он оставался на пике своих возможностей. Я не пытаюсь его изменить, не пытаюсь сделать то, это. Просто поддерживаю его остроту и делаю так, чтобы он оставался на пике. Вот и все.

Преимущественно я фокусируюсь на таких вещах - наши беседы, на времени, которое мы проводим, потому что зачастую я могу многое понять о нем, беседуя просто.

Просто слежу за тем, чтобы он оставался очень голодным, целенаправленным. И к этому я не имею отношения, потому что когда он приходит в зал, он уже готов стартануть, он очень голоден и все еще можно увидеть огонь в его глаза, это очень хорошо", - сказал Бэнкс.

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