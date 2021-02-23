Сотворивший сенсацию российский чемпион согласился на бой с Данияром Елеусиновым и выдвинул условие

Обладатель титула чемпиона Европы в полусреднем весе Давид Аванесян (27-3-1, 15 КО) готов провести поединок с казахстанцем Данияром Елеусиновым (10-0, 6 КО). Об этом в интервью Boxing Social заявил менеджер российского боксера Нил Марш, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Если бой с Елеусиновым будет финальным элиминатором - вообще нет никаких проблем, давайте устроим его", - сказал Марш, добавив, что сам Аванесян проявлял заинтересованность в бою с казахстанцем.

В минувшие выходные Аванесян дрался с британцем Джошем Келли (10-1-1, 6 КО) и сенсационно нокаутировал того в шестом раунде, нанеся оппоненту первое поражение в профессиональной карьере. Сообщалось, что уже в этом году россиянин может подраться за пояс чемпиона мира.

Что касается Елеусинова, то он в последний раз выходил на ринг в ноябре и нокаутировал во втором раунде Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО), завоевав пояс IBF Inter-Continental в полусреднем весе.