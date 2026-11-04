Сорвавшийся соперник Алимханулы получил титульный бой с Цзю

Промоушен Premier Boxing Champions (PBC) официально объявил о поединке между чемпионом мира по версии WBA в среднем весе кубинцем Эрисланди Ларой (32-3-3, 19 KO) и австралийцем Тимом Цзю (28-3, 18 KO), сообщают Vesti.kz.

Лара проведёт защиту титула против Цзю

43-летний кубинец встретится с 32-летним австралийцем 12 декабря в Голд-Косте (Австралия). Из бой возглавит боксёрский вечер, а на кону будет стоять чемпионский пояс WBA, который принадлежил Ларе.

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, начал профессиональную карьеру в 2016 году. В 2023-м он завоевал титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). Последний бой австралиец провёл в июле 2026 года, одержав победу над американцем Эрролом Спенсом-младшим.

Лара ранее должен был встретиться с Алимханулы

В последний раз кубинец выходил на ринг в декабре 2025 года. Тогда Лара должен был провести объединительный поединок с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, однако незадолго до встречи у последнего обнаружили допинг, после чего его сняли с боя.

В итоге соперником кубинца стал венесуэлец Йохан Гонсалес. Лара победил его единогласным решением судей.

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