Сопромоутер Головкина собрался засудить известного боксера-блогера за клевету

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 08:25
©instagram.com/jakepaul/

Известный блогер-боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) отреагировал на информацию о том, что промоутер Эдди Хирн, который сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), решил подать судебный иск на возмещение убытков из-за высказываний Пола, сообщает vRINGe.com. Джейк заявил, что Хирн подкупает судей, чтобы те выносили нужные вердикты в боях его боксеров.

В ответ у промоутера пообещали засудить Пола за клевету "на сумму, значительно превышающую 100 миллионов долларов".

Джейк, у которого на 29 октября запланирован боксерский поединок против легенды ММА из Бразилии Андерсона Силвы, утверждает, что вообще не думает о потугах обвинителя, предоставив разобраться во всем своим адвокатам.

"У меня на 29 октября запланирован бой, а со всем этим разберутся мои юристы. Я на самом деле даже не думаю об этом - мне все равно. Меня все время пытаются засудить за какую-то глупую хе*ню. Но у меня уже 5-0 в судах и 5-0 на ринге. Так что у меня есть все время в мире, все деньги в мире, и я просто настроен на 29 октября", - заявил Пол.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Пол Джейк Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:25
Профи-бокс
Сопромоутер Головкина собрался засудить известного боксера-блогера за клевету
Вчера , 11:33
Профи-бокс
Назван позитивный момент в победном возвращении Ислама на профи-ринг
Вчера , 10:58
Профи-бокс
Титульный бой в весе Алимханулы и Головкина закончился нокаутом. Видео
Вчера , 08:38
Профи-бокс
Физической формой Ислама восхитились после победы над боксером с 23 нокаутами
8 октября, 15:57
Профи-бокс
Тайсон Фьюри определился с соперником
8 октября, 15:11
Профи-бокс
Полное видео боя, или как Канат Ислам одержал победу после первого поражения в карьере
8 октября, 07:29
Профи-бокс
Канат Ислам выиграл первый бой после поражения
7 октября, 21:37
Профи-бокс
Алимханулы обратился к фанатам перед защитой титула
7 октября, 16:01
Профи-бокс
Казахстанский боксер забрал пояса WBC и IBF после победы
7 октября, 13:19
Профи-бокс
Осужденный из Казахстана нарисовал портрет Головкина
© 2008 - 2022 ТОО «EML»