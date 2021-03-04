Следующий бой Данияра Елеусинова. Известны соперник и дата

Стали известны дата следующего боя казахстанского боксера полусреднего веса Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) и его возможный соперник, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам главы Matchroom Boxing Эдди Хирна, Елеусинов вернется на ринг в апреле-мае этого года.

В свою очередь The Ring сообщает, что следующим соперником казахстанца может стать россиянин Давид Аванесян (27-3-1, 15 КО), который в конце февраля совершил сенсацию, нокаутировав в Лондоне британца Джоша Келли (10-1-1, 6 КО).

Свой последний бой Елеусинов провел в ноябре, когда нокаутировал во втором раунде экс-чемпиона намибийца Джулиуса Индонго (23-3, 13 КО) и завоевал вакантный титул IBF Inter-Continental в полусреднем весе.

Сотворивший сенсацию российский чемпион согласился на бой с Данияром Елеусиновым и выдвинул условие