Сколько заработал известный ютубер за поражение от брата Тайсона Фьюри

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©twitter.com/jakepaul

Популярный американский ютубер и боксер Джейк Пол поделился информацией о своем доходе от боя с британцем Томми Фьюри в своих социальных сетях, сообщает корреспондент Vesti.kz. Младший брат британского боксера Тайсона Фьюри нанес Полу первое поражение в карьере.

"Когда проиграл, но заработал 30 миллионов долларов", - написал Пол.

Напомним, что поединок между Полом и Фьюри проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь с 26 на 27 февраля. Бой продлился восемь раундов и завершился победой Фьюри решением судей. Это первое поражение для популярного ютубера, в то время как Томми провел восемь боев и ни разу не проиграл.

В начале января 2023 года стало известно, что Джейк заключил контракт с лигой PFL и готовится дебютировать в новом дивизионе Super Fight, где проведет несколько поединков по смешанным единоборствам.

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Метки:
Пол Джейк Профессиональный бокс Фьюри Тайсон

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