Сколько лет Головкин еще будет боксировать? Промоутер дал ответ

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), которому 8 апреля исполнится 40 лет, способен по-прежнему продолжать выступления на высоком уровне, считает промоутер казахстанского боксера Том Леффлер. Об этом сообщает Boxingjunkie.usatoday.com.

9 апреля Головкин встретится с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO). По мнению Леффлера, казахстанец может рассчитывать на успех в этом бою, где на кону будут стоять три титула.

"Геннадий может драться столько, сколько захочет. Физически и психологически он сейчас выглядит очень хорошо. Я действительно вижу, что он хорошо выступит против Мураты. И если он победит Мурату и станет объединенным чемпионом, он проведет еще много больших боев, сколько захочет. С учетом того, как он выглядит сейчас. Он мог бы легко драться на высоком уровне даже в свои 40", - отметил промоутер.

Он объяснил, за счет чего GGG удается сохранять форму.

"Он живет очень чисто. Так что я думаю, что в 39 лет, а скоро будет 40, вы увидите парня, который дерется так, будто ему еще около 30. Учитывая, что ударная мощь - одна из последних вещей, которые уходят, я думаю, вы увидите впечатляющее выступление. Я думаю, что победа в объединительном бою в 40 лет будет огромным заявлением", - подчеркнул Леффлер.

Головкин - Мурата: Прямая трансляция боя

В случае победы над Муратой Головкина ожидает третий бой с Саулем "Канело" Альваресом, который 7 мая встретится с чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО). Леффлер, говоря о перспективе третьего боя Головкин - Альварес, заявил следующее:

"Динамика движется в этом направлении. Если он сможет победить Бивола, а Геннадий победит Мурату, то это снова будет один из крупнейших боев в боксе", - сказал функционер.

Головкин и "Канело" провели два боя в 2017 и 2018 годах. В первом была зафиксирована ничья, а во втором поединке победу решением праздновал мексиканец.

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