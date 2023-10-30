Скандал с зарплатой Данияра Елеусинова получил продолжение

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Вчера 18:01
©Vesti.kz. Турар Казангапов

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов в интервью Tengri Sport рассказал о возврате зарплаты, которая выплачивалась ему за время работы "на полставки" в столичной СДЮСШОР № 3.

Ранее стало известно, что 32-летний олимпийский чемпион получал зарплату тренера в одной из столичных спортивных школ, проживая в США. Позже Елеусинов высказался о статусе "мертвой души", а затем признался, что вернул деньги.

"На сегодняшний день все деньги государству я вернул, из школы уволился. Уже там не работаю. Поехал в налоговую и ввел специальный код. Сумма небольшая.

Стаж теперь остановится. Нужно официально устраиваться на работу, но я не могу работать из-за профессионального бокса", - поделился Елеусинов и добавил:

"Я был не против работать для страны, передавать свой опыт подрастающему поколению. Но сейчас все хорошо, нет никаких обид и сожалений. Надеюсь, что вскоре вернусь на ринг", - заявил боксер.

Елеусинов - олимпийский чемпион Рио-2016. В профи он дебютировал в 2018 году. В декабре 2021-го казахстанец завоевал титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, однако позже Международная боксерская организация (IBO) отобрала пояс из-за того, что Елеусинов не проводил защиту.

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Метки:
Елеусинов Данияр Профессиональный бокс

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