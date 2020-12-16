Шеремета собрался применить тактику Деревянченко в бою с Головкиным

Польский боксер Камил Шеремета
(21-0, 5 КО) рассчитывает на примере украинца Сергея Деревянченко давить прессингом и темпом в предстоящем поединке с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО), сообщает vRINGe.com
.
"Сергей очень хорошо тогда боксировал, - говорит Камил. - Я очень внимательно изучил видеозапись боя, высматривая, что можно оттуда взять из того, что делал Деревянченко. Тот поединок был весьма ровным, и я не хочу, чтобы наш был таким же".
GGG встречался с Деревянченко в октябре прошлого года в Нью-Йорке (США), тогда решением выиграл
казахстанец.
Бой Головкин - Шеремета
состоится утром 19 декабря по казахстанскому времени в Холливуде (штат Флорида, США). Для GGG это будет рекордная, 21-я защита титула.
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