Сенсацией завершился бой перспективного казахского боксера из Узбекистана

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Сегодня 14:21
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Перспективный боксер второго полулегкого веса Эльнур Абдураимов (10-1, 9 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в главном событии вечера бокса в Тихуане (Мексике), где этнический казах, представляющий Узбекистан, встречался с 20-летним мексиканцем Анхелем Даниэлем Гарсией (15-0, 12 КО).

Начало поединка осталось за фаворитом - он контролировал ход боя, диктовал дистанцию и темп. Однако позже Гарсии удалось перехватить инициативу и переломить бой.

В итоге после седьмого раунда Абдураимов отказался от продолжения, а Гарсия одержал победу техническим нокаутом.

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Метки:
Узбекистан Казахстан Профессиональный бокс

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