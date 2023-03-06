Сенсацией завершился бой перспективного казахского боксера из Узбекистана

Перспективный боксер второго полулегкого веса Эльнур Абдураимов (10-1, 9 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в главном событии вечера бокса в Тихуане (Мексике), где этнический казах, представляющий Узбекистан, встречался с 20-летним мексиканцем Анхелем Даниэлем Гарсией (15-0, 12 КО).

Начало поединка осталось за фаворитом - он контролировал ход боя, диктовал дистанцию и темп. Однако позже Гарсии удалось перехватить инициативу и переломить бой.

В итоге после седьмого раунда Абдураимов отказался от продолжения, а Гарсия одержал победу техническим нокаутом.