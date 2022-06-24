Сенсацией завершился боксерский поединок за пояс чемпиона

Российский боксер Артем Оганесян (13-1, 11 KO) в Монреале (Канада) провел дебютную защиту пояса чемпиона Северной Америки по версии NABF в первом среднем весе до 69,9 килограмма и сенсационно проиграл мексиканцу Данте Хардону (35-8, 25 KO), сообщает vRINGe.com.

Проблемы для Оганесяна начались со стартового раунда - зевнул жесткий правый контрхук и распластался на канвасе. Сумел подняться на ноги, продолжить бой и даже восстановился в перерыве. Фаворит включился на полную, но оказалось, что Хардон попросту не замечает ударов Оганесяна - андердог принял предложенный плотный бой и без проблем принялся перерабатывать соперника.

Тренер Марк Рэмсей требовал от подопечного нокаута, но тот без вариантов уступил андердогу. Двое судей отдали уверенную победу Данте (98-91, 97-92), но была и жалкая попытка вытащить фаворита - все равно 95-94 в пользу мексиканца.