FightSpace представил самые лучшие моменты пресс-конференции с участием казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) перед трилогией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Третий бой пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где состоялись их предыдущие два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

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