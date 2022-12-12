Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала шокирующее признание после завоевания титула

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Сегодня 11:42 Комментарии 1
©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас прокомментировала свою победу на вечере бокса в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победив представительницу Танзании Лулу Кайаге, она завоевала пояс UBO World в наилегчайшем весе. Лукас призналась, что этот бой был самым тяжелым в ее карьере, так как за неделю до него она получила серьезную травму, но отменить поединок не могла.

"Мы чемпионы мира! Историю не только читают, но ее еще и пишут, и пишут те люди, которые не боятся мечтать! Этот бой был самый сложный в моей карьере, было тяжело психологически. Впервые в жизни... 

За неделю до боя я травмировала на тренировке колено, я не могла даже нормально ходить..

На протяжении недели врачи ставили меня на ноги! Я каждую ночь молила Бога, чтобы прошла боль. Я не могла отменить этот важный бой, так как люди ехали из разных городов поддержать меня!

И я так горжусь, что я преодолела это и мы это сделали! 

Все возможно, когда ты дерешься за свою страну, за свою команду и за людей, которые верят в меня!" - написала Лукас в Instagram.

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Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс
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