Самая сексуальная боксерша Казахстана поделилась секретом своих побед

Имя Ангелины Лукас не только в списках чемпионов Казахстана и мира, но и в рейтингах самых привлекательных спортсменок. А еще она недавно стала бренд-амбассадором онлайн-букмекера № 1 в Казахстане - компании Parimatch.

Нам удалось поговорить о том, что самое главное для спортсмена в боксе, и грядущем чемпионате Азии.

О жизни и боксе

- Ангелина, прежде чем мы начнем интервью, расскажи о своих корнях. У тебя необычная фамилия - Лукас.

У меня немецкие корни. Мой дедушка жил в Германии, в молодости он познакомился с бабушкой, которая жила в Украине. Он забрал ее оттуда и они вместе приехали в Казахстан. Здесь родился мой папа.

- Скажи, а как называют девушек, которые занимаются боксом: боксер, боксерша или боксерка?

- Многие говорят боксерка, но это неправильно. Нужно говорить боксер или боксерша.

- Ты занимаешься боксом с очень раннего возраста…

- Да, мне были нужны навыки самообороны, поэтому я целенаправленно пошла на бокс. Думала, похожу чуть-чуть, а потом буду заниматься чем-то другим. Ну а получилось совсем по-другому. Смеется.

- А в какой момент ты поняла, что бокс уже не просто хобби, что ты готова связать с ним свою жизнь?

- Мне сразу понравились тренировки.

Колотить по груше, работать

на лапах — это прям мое.

Поездки, соревнования, чемпионаты. Летала на турниры в Германию, Эмираты. Мне воодушевляла такая спортивная жизнь. В 15 лет я стала чемпионкой Казахстана, потом в 16 и 17 лет. Тогда я поставила цель стать олимпийской чемпионкой. И сейчас я на пороге реализации этой цели.

- А родители как отреагировали на твои тренировки?

- Они были категорически против. Папа даже не хотел меня на тренировки возить. Ездить было далеко, и он думал, что я брошу. Я стала просить дедушку. Дедушка успокаивал родителей, говорил: чуть-чуть походит и бросит. Родители до сих пор смеются - вот тебе и "чуть-чуть походит".

Сейчас, конечно же, очень поддерживают. Смотрят все мои бои, комментируют, дают советы. Особенно мама - она знает всех моих соперниц, кто из какой страны, кто в каком рейтинге. Очень активно болеют.

- Что самое главное для спортсмена в этом виде спорта?

- В боксе самое главное - сила духа, характер. Бывает, не очень талантливые боксеры достигают больших высот именно из-за этих качеств.

- А у тебя самой были бои, которые удалось переломить за счет силы воли и упорства?

- У меня все бои такие. Я сейчас в категории 51 килограмм, олимпийский вес, в которой очень большая конкуренция: и чемпионы, и олимпийцы. Моей соперницей в Болгарии была чемпионка Европы, которая весила 57 килограммов и согнала до 51. Три предыдущих боя она закончила нокаутом. Все очень переживали. А я психологически настроилась, просто не давала ей проявить инициативу и забрала бой.

- Что ты обычно делаешь перед боем? Может быть, есть какие-то свои традиции?

- Обычно я прихожу раньше всех на разминку, где-то за час. И начинаю не спеша настраиваться, готовиться. Я всегда хорошо разогреваюсь. Многие боятся устать перед боем, а я наоборот. Это мне помогает включиться в бой с первого раунда. А после боя у меня традиция сразу звонить домой.

- Что ты чувствуешь, выходя на ринг?

- Адреналин. И это мне нравится. Этого мне очень не хватало во время пандемии. Никаких соревнований, только тренировки и спарринги. А они не дают такого чувства. Я уже не могу без адреналина. Не знаю, что я буду делать лет в 50.

- Что помогает тебе вдохновиться, замотивироваться?

- Я смотрю документальные фильмы и записи боев Мухаммеда Али и Майка Тайсона. Это мои любимые боксеры. У них одна весовая категория, но разные эпохи.

Смотришь на них и говоришь себе: "Я - чемпион".



- Ближайшее крупное событие - чемпионат Азии. Какие ожидания у тебя от него?

- На этом чемпионате будут разыгрываться последние олимпийские лицензии. Моя главная цель - получить одну из них. Я думаю, у меня есть все шансы, особенно после последних выступлений в Болгарии и Турции. Я готова к этому чемпионату на 100 процентов.

- Чего, по-твоему, не хватает казахстанской школе бокса, чтобы выйти на новый уровень и греметь еще больше на международной арене?

- Я недавно смотрела чемпионат мира по молодежи в Польше. И частенько наши спортсменки проигрывают соперницам из Индии. Самое удивительное, что они не отличаются техникой или талантом, просто они включаются и идут до конца. Как раз то, о чем мы говорили до этого. Они так сильно включаются, потому что их сильно наказывают, если они возвращаются домой без медалей. Вот и весь секрет мотивации. А наши порой робеют перед таким напором, хотя могли бы забрать победу.

Я думаю, что наши спортсмены очень талантливые, одни из лучших в мире. Просто нужно больше дисциплины и правильного настроя. А потенциал хороший.

О ставках на спорт

- Ты когда-нибудь делала ставки на спорт?

- Да. Я ставила на первый бой Марии Агаповой. Мы дружим, поэтому я решила поставить, чтобы поддержать ее.

- С марта этого года ты - бренд-амбассадор БК Parimatch. Расскажи о своем отношении к бренду.

- У компании очень крутая репутация. Parimatch очень много делает для спортсменов, мне это очень нравится. Кроме того, у них есть благотворительный фонд PM Foundation, который помогает спортшколам.

Это очень важно, на мой взгляд. Я очень рада стать лицом такого яркого и дерзкого бренда.

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