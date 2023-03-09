Российский нокаутер отказался от боя с казахстанским супертяжем и освободил титул

Бой казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) с россиянином Арсланбеком Махмудовым (15-0, 14 КО) не состоится, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера, Махмудов решил освободить пояс WBC Silver и вместо поединка с Кособуцким встретится с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 КО). Причины такого решения и подробности не разглашаются.

Отметим, что поединок казахстанца с Махмудовым был назначен WBC еще в прошлом году. Он планировался на май 2023 года. Победитель противостояния мог рассчитывать на бой с первым номером рейтинга и дальнейшую встречу с действующим обладателем пояса WBC - британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Напомним, что в последнем бою с немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО) Кособуцкий защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в супертяжелом весе.

Махмудов, которому принадлежат пояса NABA, NABF в этом же дивизионе, в декабре нокаутировал немецкого ветерана Михаэля Валлиша (23-6, 16 КО) и оказался на четвертой строчке рейтинга.