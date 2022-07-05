Российский боксер решил сменить гражданство ради титульного боя

Претендент от WBA суперлегковес (до 63,5 кг) россиянин Батыр Ахмедов (9-1, 8 КО) решил ради титульного боя на время "сменить гражданство", сообщает vRINGe.com.

По информации инсайдеров, Ахмедов выйдет на бой за вакантный пояс организации с доминиканцем Альберто Пуэльо (20-0, 10 КО) под флагом Узбекистана. Боксер является уроженцем этой страны. После он переехал в Крым, выступал по любителям за сборную Украины, а потом (с 2014 года) сменил гражданство на турецкое, даже представлял эту страну на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Что касается карьеры в профессионалах, то Ахмедов выступает под российским флагом. В 2019 году дрался за вакантный пояс WBA World, спорно уступил американцу Марио Барриосу.

Отметим, что он последует примеру российских чемпионов-полутяжей Артура Бетербиева (18-0, 18 КО) и Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), которые из-за санкций вынуждены боксировать под флагами соответственно Канады и Кыргызстана.

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