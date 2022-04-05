Российские профессиональные боксеры и бойцы дали прогноз на бой чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO), сообщает Allboxing.ru.

Максим Бабанин: "Головкин выиграет этот бой!"

Давид Аванесян: "Я буду болеть за Геннадия и надеюсь, что он окажется победителем!"

Андрей Сироткин: "Прогноз делать тяжело на этот бой, но жду его с огромным нетерпением. Думаю, что Головкин победит, но сделать ему это будет очень нелегко. Это будет тяжелый поединок для него".

Ваге Саруханян: "Думаю, что Гена нокаутирует его до девятого раунда".

Магомед Мадиев: "Это очень интересный бой. Если Геннадий пройдет Мурату, то он однозначно получит трилогию с "Канело".

Александр Девятов: "Болеть буду за Гену. Искренне желаю ему победить и надеюсь, он сделает это досрочно".

Константин Пономарев: "Головкин как боксер сильнее, он должен выиграть, но какой настрой и какой план у самого Гены, мы не знаем. Поэтому я не буду давать какой-либо однозначный прогноз".

Федор Папазов: "Не знаю уровня Мураты, но я знаю, что Геннадий всегда в отличной форме и однозначно выиграет этот бой".

Айк Шахназарян: "Я давно знаю Геннадия и уверен, что это будет его вечер. Он победит Мурату".

Георгий Юновидов: "Если Геннадий будет в хорошей форме, то от его прессинга не уйдет никто. Тем более Мурата. Думаю, что у Гены еще хватает пороха для того, чтобы победить в этом бою".

Напомним, что бой пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы Головкина и пояс Мураты. Поединок ориентировочно начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

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