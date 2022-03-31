В России предсказали нокаут в бою Головкин - Мурата за три титула

"Головкин стареет, но удар остается жутким. Японец улетит в нокаут". Именно с таким заголовком вышла статья на портале "Чемпионат", посвященная предстоящему объединительному бою в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), владеющим поясом WBA Super.

"Triple G зарабатывает на безбедную старость. Кто упрекнет его за это.

До боя Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса остается чуть больше месяца. Чтобы скоротать ожидание, можно посмотреть другие интересные поединки. В частности, апрель начнется с очередного боя знаменитого Геннадия Головкина. 39-летний казахстанский боксер даже не задумывается о завершении карьеры, продолжая трудолюбиво зарабатывать на безбедную старость. Его очередным соперником станет 36-летний японец Риота Мурата.

Нельзя сказать, что Головкина ждет легкая прогулка. Мурата - весьма крепкий боксер, за спиной которого длительная и солидная карьера. Риота подавал огромные надежды: японец завоевал золото на ОИ-2012 и намеревался стать абсолютным чемпионом мира в профессионалах. Повторить любительские успехи не получилось - Риота ограничился поясом WBA. Головкин будет самым именитым оппонентом в карьере Мураты.

Да, Геннадий постепенно все-таки стареет, что сказывается на его спортивных кондициях. Казахстанский боксер неумолимо теряет скорость и реакцию, выносливость тоже далека от лучших образцов Triple G. Тем не менее Головкин выиграл три последних боя, два из которых завершил досрочно. Особенно досталось Стиву Роллсу, который попался Геннадию "под горячую руку" после поражения от Сауля Альвареса.

В первом раунде Роллс еще выглядел неплохо, но его соперник только "просыпался". Начиная со второй трехминутки американца начали попросту уничтожать в ринге. Стив получал один силовой удар Головкина за другим, с огромным трудом дотянув до четвертого раунда. Там уже потрясенный серией ударов Роллс пропустил еще и мощный левый боковой, после которого упал на канвас - чистейший нокаут!

Скорее всего, Мурата будет ждать та же участь, что и Роллса. Казахстанский боксер банально выше классом, чем его оппонент. Против Головкина говорит разве что сильная "изношенность" и возможность банального недонастроя. С другой стороны, мотивация японского спортсмена зашкаливает, а его техника и скорость на достойном уровне. Сенсационный апсет не исключен - бой обязательно стоит посмотреть.

Головкин - Мурата, когда бой, где смотреть

Поединок Геннадия Головкина и Риоты Мураты состоится 9 апреля. Начало поединка - не ранее 20:00 по времени Нур-Султана. Транслировать бой будет стриминговый сервис DAZN", - пишет издание.