Раскрыты секреты долголетия карьеры Головкина

MMA.Metaratings.ru рассказал, на чем базируется спортивное долголетие казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), который в эти выходные разделит ринг с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Трилогия состоится в Лас-Вегасе (США), где прошли их первые два боя в 2017 и 2018 годах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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"Безусловно, достичь таких вершин Головкину способствовал талант. Но чтобы раскрыться на высоком уровне, важно окружить себя командой профессионалов, что и сделал Геннадий.

Основную часть карьеры GGG провел под главенством Абеля Санчеса. А с 2019 года и по текущий момент его тренировочным процессом руководит Джонатан Бэнкс. Американец отвечает непосредственно за боксерскую подготовку Геннадия, разрабатывает план боя и курирует все процессы в его лагере.

Самое важное место в команде занимает брат - Максим Головкин. Тренерский состав у Геннадия менялся, а вот Максим был и остается его надежной опорой. В обязанности брата входит работа секунданта. Также он помогает в тренировочном процессе и делает все, чтобы Геннадию было комфортно.

За физическую подготовку казахстанца отвечает Кристофер Камачо, работавший со многими прославленными чемпионами, в том числе и с представителями ММА. Кристофер тренировал Хабиба Нурмагомедова, Кейна Веласкеса, Даниэля Кормье, Люка Рокхолда, Брэндона Адамса и Али Ахмедова. Однако основное внимание уделяется, конечно же, Геннадию.

Есть в команде казахстанца и специалист по питанию. Это Джеймс Локвуд, который составляет рацион чемпиона во время тренировочного лагеря. Также он следит за процессом весогонки.

Весь секрет спортивного долголетия Головкина - в преданности любимому делу. Бокс для Геннадия - это часть самой жизни, которую он не представляет без тренировок. Соревновательный дух заложен в его ДНК. Совокупность хорошей генетики и феноменального трудолюбия сделали Геннадия настоящей машиной. Но, как говорит боец: "Я не машина, потому что они иногда ломаются, а я нет", - говорится в тексте.

Накануне трилогии, которая по казахстанскому времени пройдет утром 18 сентября, GGG сделал новое заявление, а известный американский тренер Фредди Роуч обратил внимание на новые мускулы "Канело".

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