"Работает с чемпионом мира". Батыр Джукембаев получил нового менеджера и экс-тренера Энди Руиса

В команде непобежденного казахстанского боксера Батыра Джукембаева (18-0, 14 КО), выступающего в первом полусреднем весе, произошли изменения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным PSSpecial01, отныне его менеджером будет Рик Мириджан, который в настоящее время руководит карьерой чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса и молодого проспекта Верджила Ортиса. Тренироваться казахстанец будет у Мэнни Роблеса, который ранее являлся наставником экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энди Руиса. Последний раз Джукембаев выходил на ринг в январе 2020 года, когда в рамках вечера бокса в Монреале нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22-8, 10 КО). Казахстанец владеет титулами WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. Все бои провел в Канаде.