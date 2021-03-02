Пуэрториканский боксер Даниэлито Зорилья (14-0, 11 КО) по прозвищу "Зорро" не сомневается в своей победе над казахстанцем Русланом Мадиевым (13-1, 5 КО) в их поединке 4 марта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники сойдутся на ринге в Пуэрто-Рико. На кону будет стоять вакантный региональный титул WBO NABO в первом полусреднем весе. Поединок рассчитан на десять раундов.

"Я видел несколько боев Руслана Мадиева. Он сильный боец с качественной защитой и внушительной мощью в обеих руках. Я понимаю, что многие болельщики заметят мое мастерство, так как передо мной будет очень жесткий соперник, но я осознаю, что он заставит меня работать и использовать все, что есть в моем арсенале, чтобы добиться победы.

Моя подготовка не изменилась, так как мой предыдущий оппонент (Родольфо Пуэнте) схож по стилю с Мадиевым, который любит агрессивно биться в инсайде.

Я понимаю, что мы с ним дадим огня, но я вижу себя победителем - досрочно или решением судей. Если он совершит ошибку, то дорого за нее заплатит. Если я выиграю, то хочу сразиться с действующим чемпионом мира в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом", - цитирует Зорилью Boxing247.com.

Ранее сам Мадиев пригрозил оппоненту, добавив, что Зорилья еще никогда не встречался с таким жестким соперником.

Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions. Последний раз казахстанец выходил на ринг в июле 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35-14-3, 17 КО).