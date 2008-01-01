Прямая трансляция вечера бокса с главным боем обладателя трех титулов из Казахстана

Сегодня, 16 декабря, в Нур-Султане состоится вечер профессионального бокса с участием казахстанских боксеров, а также бойцов из других стран мира. Его организатором выступит SULEIMEN Promotions, сообщает корреспондент Vesti.kz
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На ринге будут биться Бек Нурмаганбет (Казахстан) - Эммануэль Дансо (Гана), Евгений Павлов (Казахстан) - Алие Лаурель (Филиппины), Данила Семенов (Казахстан) - Абрахам Табул (Гана), а также Бекзад Нурдаулетов (Казахстан) - Кабиру Товолави (Нигерия).
Главные событием вечера станет поединок Айдоса Ербосынулы
(14-0, 9 КО) против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира (19-0, 16 КО). Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.
Шоу в прямом эфире покажет "Хабар". Начало - в 21:40 по местному времени. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Отметим, что бои пройдут без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм