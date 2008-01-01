Прямая трансляция боя Мадияра Ашкеева с небитым американцем в США

Утром 18 декабря казахстанский боксер Мадияр Ашкеев проведет бой с небитым американцем Чарльзом Конуэллом в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса пройдет на арене Wild Card Boxing в Лос-Анджелесе (США). Поединок Ашкеева и Конуэлла станет главным событием и будет рассчитан на десять раундов.

В Казахстане данный бой в прямом эфире покажет телеканал QazSport. В интернете прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Начало эфира в 06:25 по времени Нур-Султана.

32-летний Ашкеев выиграл все свои 14 поединков, семь из которых нокаутом. На счету 23-летнего Конуэлла 13 побед в 13 боях, десять из которых досрочно.Поединок будет рассчитан на десять раундов.