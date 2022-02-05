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Прямая трансляция боя казахстанца Нурсултанова за пояс от WBO и титульный дебют чемпиона мира

Прямая трансляция боя казахстанца Нурсултанова за пояс от WBO и титульный дебют чемпиона мира
©instagram.com/meiirim_n/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Сегодня, 5 февраля, казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) будет биться за вакантный титул WBO International, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником станет россиянин Андрей Сироткин (19-1-1, 7 КО). В другом главном поединке события чемпион мира среди любителей Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО) поборется за дебютный пояс на профи-ринге.

Вечер профессионального бокса стартует в 19:00 по времени Нур-Султана. 

Запланировано восемь поединков: помимо Нурсултанова с Нурдаулетовым на ринг выйдут Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) и Сапарбай Айдаров (6-0, 2 КО).


Нокаут неизбежен? Превью к бою казахстанца Нурсултанова за титул WBO

Бой Нурсултанова за пояс от WBO и титульный дебют чемпиона мира. Кто выступит на шоу в Казахстане

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Метки:
Нурсултанов Мейирим Профессиональный бокс Актау Нурдаулетов Бекзад Айдаров Сапарбай Сойлыбаев Бекман

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