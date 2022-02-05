Прямая трансляция боя казахстанца Нурсултанова за пояс от WBO и титульный дебют чемпиона мира

Сегодня, 5 февраля, казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) будет биться за вакантный титул WBO International, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником станет россиянин Андрей Сироткин (19-1-1, 7 КО). В другом главном поединке события чемпион мира среди любителей Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО) поборется за дебютный пояс на профи-ринге.
Вечер профессионального бокса стартует в 19:00 по времени Нур-Султана.
Запланировано восемь поединков: помимо Нурсултанова с Нурдаулетовым на ринг выйдут Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) и Сапарбай Айдаров (6-0, 2 КО).
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