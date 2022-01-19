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Нокаут неизбежен? Превью к бою казахстанца Нурсултанова за титул WBO

Нокаут неизбежен? Превью к бою казахстанца Нурсултанова за титул WBO
©RCC Boxing Promotions
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Недавно объявили новую дату проведения титульного боя с участием казахстанца Мейирима Нурсултанова (15-0, 8 КО). Событие не стали отменять либо переносить на более поздний срок. И в скором времени боксер пройдет один из самых важных экзаменов в своей карьере. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Данный поединок должен был состояться 22 января в Актау. Однако из-за трагических событий в стране и действующего режима ЧП было принято решение перенести встречу. Организаторы и команды не стали затягивать, назначив вполне комфортную дату для обеих сторон.

Титульный бой должен пройти 5 февраля. Принимать его будет также Актау. В этом плане никаких изменений не было. Так что без особого ущерба боксеры смогут сойтись на ринге. Оба прошли тренировочный лагерь. При этом форму они не успеют потерять. Сроки небольшого простоя позволяют качественно подойти к важному для бойцов моменту.

В общем, нас с вами ждет серьезный поединок, который нельзя пропускать. Оппонент Нурсултанова Андрей Сироткин (19-1-1, 7 КО) из России не является промежуточным вариантом. Наоборот, он представляет большую опасность, с которой Мейирим столкнется уже в ближайшее время.

Сироткин вариативен, с хорошим ударом. Дополняет его резюме характер, который не раз помогал ему в критических ситуациях. Его он закалял на протяжении всей насыщенной карьеры, история которой насчитывает выступления в кикбоксинге, самбо, MMA.

Так что застать врасплох его будет крайне сложно. Импровизация тоже особо не поможет. Важен работающий план, направленный на нанесение урона и атаку слабых точек. 

Сироткин будет действовать жестко и резко. Плюсом является его огромный опыт, который он приобрел в боях против сильных оппонентов. Он дрался с экс-чемпионом мира Рикардо Майоргой. Так что в ринге будет чувствовать себя вполне уверенно.

Да и титул WBO International в среднем весе станет мотивацией. Причем для обоих боксеров. Не исключено, что поединок не будет проходить в позиционной борьбе. Есть вероятность, что бойцы устроят рубку с первого же раунда.

Оба могут действовать ярко и открыто. А это точно скажется на ходе самого боя. Если так и будет, то досрочное завершение поединка просто неизбежно. Каждый может пробить, каждый способен на жесткую атаку, которая станет решающей.

Как бы то ни было, Нурсултанову нужна победа. Его карьера несколько сбавила обороты. И успех в бою с Сироткиным даст ему второе дыхание, дополнительные возможности.

Напомним, последний поединок казахстанец провел 6 ноября в Актау. По итогам восьми раундов он победил 33-летнего белоруса Дмитрия Атрохова (16-12, 7 КО).

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Метки:
Нурсултанов Мейирим WBO

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