 7F35nUjvqaV5URiQwK0mf3QgbCX3qjJJdFOpsjEq
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Бой Нурсултанова за пояс от WBO и титульный дебют чемпиона мира. Кто выступит на шоу в Казахстане

Бой Нурсултанова за пояс от WBO и титульный дебют чемпиона мира. Кто выступит на шоу в Казахстане
©RCC Boxing Promotions
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) будет биться за вакантный титул WBO International, а чемпион мира среди любителей Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО) поборется за дебютный пояс на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

5 февраля в Актау пройдет вечер профессионального бокса, где будут разыграны не только два пояса по версии WBO, но в еще шести боях выступят перспективные казахстанские боксеры.

Помимо Нурсултанова с Нурдаулетовым, которые встретятся с россиянином Андреем Сироткиным (19-1-1, 7 КО) и Чико Куаси (5-0-1, 2 КО) из Нидерландов соответственно, на ринг выйдут Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) и Сапарбай Айдаров (6-0, 2 КО).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Нурсултанов Мейирим Нурдаулетов Бекзад Актау Сойлыбаев Бекман Айдаров Сапарбай

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:18
Бокс
Бой Нурсултанова за пояс от WBO и титульный дебют чемпиона мира. Кто выступит на шоу в Казахстане Бой Нурсултанова за пояс от WBO и титульный дебют чемпиона мира. Кто выступит на шоу в Казахстане
Сегодня , 11:40
Бокс
Алимханулы против чемпиона мира. Известны подробности Алимханулы против чемпиона мира. Известны подробности
Сегодня , 08:43
Бокс
WBO поставила ультиматум Алимханулы и Андраде перед боем за титул чемпиона мира WBO поставила ультиматум Алимханулы и Андраде перед боем за титул чемпиона мира
Вчера , 23:28
Бокс
"Мы ничем им не уступаем". Данияр Елеусинов нацелился на бои с двумя чемпионами мира "Мы ничем им не уступаем". Данияр Елеусинов нацелился на бои с двумя чемпионами мира
Вчера , 21:52
Бокс
Менеджер Алимханулы высказался о "побеге" чемпиона мира Менеджер Алимханулы высказался о "побеге" чемпиона мира
Вчера , 18:30
Бокс
Алимханулы согласился провести бой с непобежденным нокаутером за титул чемпиона мира Алимханулы согласился провести бой с непобежденным нокаутером за титул чемпиона мира
Вчера , 17:01
Бокс
"Я видел звездочки". Экс-чемпион мира вспомнил поражение нокаутом от Головкина "Я видел звездочки". Экс-чемпион мира вспомнил поражение нокаутом от Головкина
Вчера , 15:22
Бокс
Чемпион сбежал. Алимханулы узнал соперников по бою за вакантный титул WBO Чемпион сбежал. Алимханулы узнал соперников по бою за вакантный титул WBO
Вчера , 13:00
Бокс
Назван победитель в третьем бою Головкин - "Канело" во втором среднем весе Назван победитель в третьем бою Головкин - "Канело" во втором среднем весе
Вчера , 11:49
Бокс
Названа причина отказа чемпиона мира от боя с Алимханулы Названа причина отказа чемпиона мира от боя с Алимханулы
Вчера , 11:14
Бокс
Жанибек Алимханулы отреагировал на "побег" чемпиона мира Жанибек Алимханулы отреагировал на "побег" чемпиона мира
Вчера , 10:53
Бокс
"Ты знаешь, что я тебя нокаутирую". Непобежденный боксер бросил вызов Алимханулы и получил ответ "Ты знаешь, что я тебя нокаутирую". Непобежденный боксер бросил вызов Алимханулы и получил ответ
Вчера , 10:31
Бокс
Алимханулы может получить титул чемпиона мира без боя с Андраде. Подробности Алимханулы может получить титул чемпиона мира без боя с Андраде. Подробности
Вчера , 08:58
Бокс
Третий бой Головкина с "Канело" получил дату. На кону четыре титула Третий бой Головкина с "Канело" получил дату. На кону четыре титула
26 января, 21:53
Бокс
Казахстанец Кункабаев с поясом от WBA рассказал о следующем бое Казахстанец Кункабаев с поясом от WBA рассказал о следующем бое
26 января, 12:52
Бокс
Бывший король среднего веса сделал заявление о бое с Головкиным Бывший король среднего веса сделал заявление о бое с Головкиным
25 января, 17:06
Бокс
"Мне нужен титул!". Алимханулы обратился к президенту WBO перед боем с чемпионом мира "Мне нужен титул!". Алимханулы обратился к президенту WBO перед боем с чемпионом мира
25 января, 15:30
Бокс
Названный заменой Головкина узбекский боксер завершил карьеру. Известна причина Названный заменой Головкина узбекский боксер завершил карьеру. Известна причина
24 января, 23:01
Бокс
Дрался в кроссовках с Поветкиным и сражался с Уайлдером. Кто выйдет против казахстанца в титульном бою Дрался в кроссовках с Поветкиным и сражался с Уайлдером. Кто выйдет против казахстанца в титульном бою
24 января, 22:35
Бокс
"Было бы прям по-красоте", или как небитому узбекскому боксеру предложили соперника из Казахстана "Было бы прям по-красоте", или как небитому узбекскому боксеру предложили соперника из Казахстана
24 января, 21:35
Бокс
Ушел из любителей и бьется за титул. Чемпиона мира Нурдаулетова ждет большое будущее? Ушел из любителей и бьется за титул. Чемпиона мира Нурдаулетова ждет большое будущее?
24 января, 20:10
Бокс
Заберет титул от WBA, или как казахстанский боксер с 11 нокаутами ворвется в "большую игру" Заберет титул от WBA, или как казахстанский боксер с 11 нокаутами ворвется в "большую игру"
24 января, 13:00
Бокс
Казахстанский супертяж-нокаутер лишился титула без боя. Подробности Казахстанский супертяж-нокаутер лишился титула без боя. Подробности
23 января, 20:03
Бокс
Боксер из Казахстана получил бой за два пояса Боксер из Казахстана получил бой за два пояса
23 января, 16:17
Бокс
Аналитик DAZN предсказал нокаут в третьем бою Головкина и "Канело" Аналитик DAZN предсказал нокаут в третьем бою Головкина и "Канело"
23 января, 13:18
Бокс
Боксер-нокаутер вслед за казахстанцем избил своего обидчика в реванше Боксер-нокаутер вслед за казахстанцем избил своего обидчика в реванше
22 января, 17:29
Бокс
"Сейчас я на другом уровне". Алимханулы пообещал нокаутировать чемпиона мира "Сейчас я на другом уровне". Алимханулы пообещал нокаутировать чемпиона мира
21 января, 23:02
Бокс
Кто и чью мощь выдержит? Стангрит - о бое Ербосынулы с "кубинским Ломаченко" Кто и чью мощь выдержит? Стангрит - о бое Ербосынулы с "кубинским Ломаченко"
21 января, 22:35
Бокс
В Bild предсказали нокаут в титульном бою казахстанца против экс-соперника Уайлдера В Bild предсказали нокаут в титульном бою казахстанца против экс-соперника Уайлдера
21 января, 21:49
Бокс
Братья Чарло или "Канело"? Что делать Головкину после объединительного боя с Муратой Братья Чарло или "Канело"? Что делать Головкину после объединительного боя с Муратой
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus