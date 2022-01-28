Бой Нурсултанова за пояс от WBO и титульный дебют чемпиона мира. Кто выступит на шоу в Казахстане

Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) будет биться за вакантный титул WBO International, а чемпион мира среди любителей Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО) поборется за дебютный пояс на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

5 февраля в Актау пройдет вечер профессионального бокса, где будут разыграны не только два пояса по версии WBO, но в еще шести боях выступят перспективные казахстанские боксеры.

Помимо Нурсултанова с Нурдаулетовым, которые встретятся с россиянином Андреем Сироткиным (19-1-1, 7 КО) и Чико Куаси (5-0-1, 2 КО) из Нидерландов соответственно, на ринг выйдут Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) и Сапарбай Айдаров (6-0, 2 КО).