Промоутер рассказал о переговорах боя Джошуа - Фьюри

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©instagram.com/anthonyjoshua

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы британца Энтони Джошуа, высказался о его потенциальном бое с его соотечественником Тайсоном Фьюри, передает vRinge.com. Он также рассказал финансовые подробности. 

"Правда ли то, что мы получили официальное предложение? Нет, это не так. Никакого чернового контракта нам никто не присылал. Было только электронное письмо от Уоррена, в котором он говорит о желании организовать этот поединок в сентябре. Предлагает те же условия, что и в прошлый раз - 60/40 в вользу Фьюри в первом поединке и 50/50 в реванше, если Джошуа победит".

По словам Хирна, предложение от Фьюри для Джошуа - не более чем запасной вариант.

"Джошуа уже начал тренировочный лагерь в Техасе с тренером Дерриком Джеймсом. Он готовится вернуться в ринг в августе", - добавил промоутер. 

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Метки:
Фьюри Тайсон Джошуа Энтони Профессиональный бокс

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