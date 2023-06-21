Промоутер назвал главных кандидатов на бой с Биволом

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Super россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) должен провести промежуточный бой до того, как сможет провести объединительный поединок за звание абсолюта против своего соотечественника Артура Бетербиева (19-0, 19 КО), владеющего титулами WBC, IBF и WBO в этом же дивизионе.

Вероятно тот факт, что из-за политической обстановки Всемирный боксерский совет (WBC) отказывается санкционировать бои с участием боксеров из РФ, промоутера не смущает.

"Дмитрий хочет драться с победителем пары Бетербиев - Смит, но их бой пройдет в августе. Сам Бивол также вернется в августе или сентябре. Поэтому, я хочу, чтобы он подрался с британцем - с Энтони Ярдом, который хорошо выступил против Бетербиева, или с Дэном Азизом", - цитирует Хирна tofight.ru.

Напомним, британец Энтони Ярд (23-3, 22 КО) в январе этого года проиграл Бетербиеву. А британец Дэн Азиз (19-0, 13 КО) является чемпионом Европы в полутяжелом весе.