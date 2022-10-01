Промоутер Алимханулы вынес вердикт бою Головкина против чемпиона с 22 нокаутами

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о возможном поединке чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) против обладателя титулов WBA/IBF Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), сообщает Fightnews.info.

По мнению авторитетного промоутера, на данном этапе казахстанец проиграет непобежденному американцу.

"Я бы сказал, что в данный момент победит Чарло. Я не думаю, что Джермалл был бы конкурентным против Головкина в его лучшие годы. Но пиковый GGG остался в далеком прошлом. Так что в этом поединке я бы поставил на победу Чарло", - сказал Арум.

Напомним, что 18 сентября в Лас-Вегасе (США) Головкин проиграл мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу единогласным решением судей в их третьем бою.

Джермалл Чарло последний раз дрался в июне прошлого года, когда победил по очкам мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля (23-5-2, 23 КО).

Как известно, делами другого казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО) занимается именно промоутерская компания Арума - Top Rank.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Чарло Джермалл Алимханулы Жанибек

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