Промоутер Алимханулы собрался организовать лучший бой 2023 года

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16 февраля 09:50
©facebook.com/janibekalimkhanulyteam

Чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе британца Джоша Тейлора (19-0, 13 КО) обязали защитить титул в поединке с американцем Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО). Об этом информирует ВВС.

Когда пройдет этот бой, пока неизвестно. Но не исключается, что он может состояться в мае или июне в Эдинбурге (Шотландия).

WBO написала Бобу Аруму, промоутеру Тейлора и Лопеса, с указанием начать переговоры. А вот как в соцсетях отреагировал Арум:

"Теперь, когда WBO заказала бой между Тейлором и Лопесом, поработаем над организацией того, что может стать лучшим боем 2023 года".

Напомним, что Арум также является промоутером казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), который недавно узнал новости о следующем сопернике.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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