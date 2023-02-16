Промоутер Алимханулы собрался организовать лучший бой 2023 года

Чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе британца Джоша Тейлора (19-0, 13 КО) обязали защитить титул в поединке с американцем Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО). Об этом информирует ВВС.

Когда пройдет этот бой, пока неизвестно. Но не исключается, что он может состояться в мае или июне в Эдинбурге (Шотландия).

WBO написала Бобу Аруму, промоутеру Тейлора и Лопеса, с указанием начать переговоры. А вот как в соцсетях отреагировал Арум:

"Теперь, когда WBO заказала бой между Тейлором и Лопесом, поработаем над организацией того, что может стать лучшим боем 2023 года".

Напомним, что Арум также является промоутером казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), который недавно узнал новости о следующем сопернике.