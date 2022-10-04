Промоутер Алимханулы сделал громкое заявление о его будущем

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО), высказался о его будущем. Он считает, что первая защита титула чемпиона станет началом успешной карьеры.

"Жанибек - лучший в мире средневес, и этот бой станет началом долгого и успешного чемпионства", - цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, ранее было официально объявлено, что Алимханулы проведет поединок с британцем Дэнзелом Бентли (17-1-1, 14 КО), который возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе (Невада, США) 12 ноября.

29-летний казахстанец стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как прежний обладатель титула американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) перешел во второй средний вес.