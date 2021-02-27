"Продолжает до усрачки бояться Головкина". СМИ - о бое "Канело" против Йылдырыма

vRINGe.com представил превью к предстоящему бою мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса (54-1-2, 36 KO) против турка Авни Йылдырыма (21-2, 12 KO).

Главное событие вечера бокса состоится 27 февраля на арене Hard Rock Stadium в Майами (США). На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе (до 76,2 килограмма), принадлежащие Альваресу.

Издание оценило стиль и шансы Йылдырыма на успех в предстоящем бою и считает, что их у него почти нет: "Йылдырым предпочитает работать первым номером. Прозвище "Мистер Робот" намекает на то, что боец просто так "запрограммирован". Долго разогревается, очень уязвим на старте поединка. К оппоненту андердог подходит "по-немецки": без ударов, просто спрятавшись за (не шибко надежным) блоком. Работы с дальней дистанции (джебы, даже двоечки) почти не ведет. Пытается налегать на хуки, навязать силовой бокс... Инфайтинг - тоже не вариант для претендента - не хватает смекалки. Но в ответ он очень даже может боксировать грязно (бить по затылку, бодаться, использовать локти). А еще в пассиве Йылдырыма - двухлетний простой без поединков...

Посмотрим, как "ржавый" колотит "очередного мешка", продолжая "избегать Артура Бетербиева" и "до усрачки бояться Головкина".

Напомним, что в случае победы следующим соперником мексиканца может стать чемпион WBO в этом же дивизионе британец Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО). Их поединок намечается в мае этого года. Также ожидается, что в текущем году Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, с которым встречался в 2017 и 2018 годах - в первой встрече была зафиксирована ничья, во второй успех праздновал Сауль.