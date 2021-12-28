Пробовал силы в ММА и становился чемпионом мира. С кем Нурсултанов сразится за титул WBO

В середине января Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) проведет титульный бой. Он состоится в Актау. В качестве соперника выступит россиянин Андрей Сироткин (19-1-1, 7 КО), имеющий насыщенную спортивную карьеру. Подробнее о нем - в материале Vesti.kz.

Нурсултанов и Сироткин проведут 10-раундовый бой. На кону будет стоять вакантный титул WBO International в среднем весе. К слову, данным поясом владел казахстанец Канат Ислам. Однако организация приняла решение лишить его трофея из-за низкого уровня активности.

Есть вероятность того, что титул все-таки останется в Казахстане. Для этого надо пройти крепкого Сироткина, который в спорте находится долгое время. У него прекрасный бэкграунд. Характер он закалил не только в боксерских поединках.

Изначально он долгое время занимался кикбоксингом. Входил в сборную России, выступал на различных крупных турнирах. Причем делал он это довольно-таки успешно. В его активе титул чемпиона мира по версии WPKA, серебро чемпионата Европы. Однако с этим видом спорта ему пришлось завязать - травма.

"У меня были две операции на коленях - крестообразные связки. В 2011 году первая травма. Полгода восстанавливался. Выиграл Кубок мира. И тут вторая травма. Завязывать с кикбоксингом думал еще после первой травмы. Там деньги совсем маленькие. Когда я выиграл чемпионат России, мне сразу предложили перейти в профессионалы.

Встретились в Ростове во время турнира. Назвали цифры и гонорары - "Нет, спасибо". Мази и капельницы в аптеке дороже стоят. Тем более с учетом опасности травм. Желания вернуться не было", - цитирует спортсмена tele-sport.

Также он пробовал свои силы в ММА и самбо. И лишь в 2014-м пришел в бокс. Сироткин добился ряда локальных успехов, среди которых второстепенные пояса и довольно серьезные поединки. Например, с экс-чемпионом мира Рикардо Майоргой.

Во всех встречах он показал себя с хорошей стороны. Вариативен, с хорошим ударом, стойкий. Это тот случай, когда нельзя сказать, что будет проходной поединок. Сироткин может удивить Нурсултанова. Нет гарантий и оснований полагать, что встреча пройдет в комфортной обстановке.

Наоборот, нас с вами ждет хорошее противостояние. Кстати, Сироткин имеет к Казахстану дополнительное косвенное отношение. Он является поклонником Андрея Тихонова (в бытность игроком), который тренировал "Астану".

"Именно болел за него, а не за, допустим, "Спартак". Нравился всем. Когда Тихонов перешел в "Крылья", я продолжил болеть за него и долгое время не болел за клуб. И спустя длительный период и бронзовые медали команда полюбилась, хотя, кроме "Крыльев", с Самарой меня ничего не связывает", - рассказал Сироткин.

Любимым же клубом боксера является "Манчестер Сити".

Напомним, поединок Нурсултанова и Сироткина пройдет 22 января. Для казахстанца это будет второй бой с новым промоутером.