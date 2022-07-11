Казахстанский супертяжеловес Камшыбек Кункабаев высказался о трилогии Геннадия Головкина с Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.

Медалист Олимпиады-2020 считает, что поединок, который пройдет 17 сентября, вызовет интерес и выбрал своего фаворита.

"Поединок Головкина с "Канело", это тот поединок, которого ждут в мире, но я не буду давать свой прогноз. Но я верю, что Геннадий Головкин победит в этом поединке", - ответил Кункабаев в "сторис" Instagram.

Трилогия состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где прошли их предыдущие два боя: первый (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца.

На злость "Канело" к Головкину сняли пародию