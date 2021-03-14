Призер ЧМ по боксу из Казахстана проведет защиту титула от WBC

Менеджерская компания MTK Kazakhstan объявила о бое казахстанского боксера первого среднего веса Турсынбая Кулахмета (2-0, 1 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион Азии и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года проведет поединок 3-го апреля на вечере бокса в Дубае. Его соперником станет Хебер Рондон (20-0, 13 KO) из Венесуэлы.

Для Турсынбая это будет третий бой в профи. На кону будет стоять его пояс WBC International, который он завоевал уже в своем втором поединке.

Титул WBC во втором бою. Из призера ЧМ по боксу Кулахмета делают суперзвезду?