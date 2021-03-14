Призер ЧМ по боксу из Казахстана проведет защиту титула от WBC

О бое объявлено официально.

Фото: twitter.com/MTKGlobal
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 21:45

Менеджерская компания MTK Kazakhstan объявила о бое казахстанского боксера первого среднего веса Турсынбая Кулахмета (2-0, 1 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион Азии и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года проведет поединок 3-го апреля на вечере бокса в Дубае. Его соперником станет Хебер Рондон (20-0, 13 KO) из Венесуэлы. 

Для Турсынбая это будет третий бой в профи. На кону будет стоять его пояс WBC International, который он завоевал уже в своем втором поединке.

Титул WBC во втором бою. Из призера ЧМ по боксу Кулахмета делают суперзвезду?

Метки:
Профессиональный бокс MTK Kazakhstan Кулахмет Турсынбай
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 21:45
© 2008 - 2021 ТОО «EML»