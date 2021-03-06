Призер чемпионатов мира и Азии из Казахстана сделал заявление после поражения от боксера из Top Rank

Один из лидеров сборной Казахстана по боксу и призер чемпионатов мира и Азии Абылайхан Жусупов высказался о поражении в полуфинале турнира Boxam в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Иногда кажется, что нужно боксировать еще и против белого угла", - написал он в Instagram Stories.

В полуфинале весовой категории до 69 килограммов он проиграл Викасу Кришану из Индии и стал лишь бронзовым призером. Дела Кришана ведет Top Rank, также он бронзовый призер ЧМ-2011, победитель Азиады-2010, обладатель бронзовой медали Азиатских игр в 2014 и 2018 годах, серебряный и бронзовый призер ЧА.

Напомним, что после поражений в полуфинальных схватках третьими на турнире также стали Серик Темиржанов, Нурлан Сапарбай, Бекзад Нурдаулетов, тогда как в финал отобрались Василий Левит и Махмуд Сабырхан.