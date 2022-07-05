Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поддержал решение абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альвареса, когда тот согласился провести трилогию с Геннадием Головкиным и объяснил свой выбор, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хирн считает, что третий поединок в противостоянии конкурентов нужно проводить сейчас, а дуэль с Дмитрием Биволом можно продолжить позже.

"Это подходящее время, чтобы устроить трилогию. На самом деле это единственный момент для этого боя. Мы уже планировали сделать это, - приводит слова промоутера BoxingScene.com. - Думаю, Сауль сказал, что хочет провести реванш с Дмитрием Биволом, как и любой боец в его ситуации.

Но я считаю, что это правильно - спуститься в весе и согласиться на бой за звание абсолютного чемпиона в рамках трилогии. Если команда Альвареса захочет провести реванш в мае следующего года или в другое время, то я уверен, что Бивол примет этот вызов".

Напомним, что ранее "Канело" проиграл Биволу в полутяжелом весе, а вместо реванша выбрал третий поединок с Головкиным. Этот поединок во втором среднем весе запланирован на 17 сентября в Лас-Вегасе.

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