В эти выходные состоится очередной бой мексиканца Сауля Альвареса. Угрожать его титулам и наследию будет турок Авни Йылдырым. Хейтеры "Канело" ждут апсета десятилетия, другие же гадают в каком раунде ляжет претендент. Vesti.kz подготовили краткое превью к большому событию.

Авни прочно ухватился за призрачные надежды встречи с именитым соперником. Помог ему в этом его промоутер Ахмет Онер. Он действительно грамотно провел свою работу. Причем сделал он это не один раз, подведя клиента к бою, о котором мечтают едва ли не все профи-боксеры.

Йылдырым, кстати, имеет тесные связи с казахстанским боксом. Не только из-за угроз в адрес Геннадия Головкина. В 2013 году он приезжал в Алматы для участия в чемпионате мира. Выступал турок в категории до 81 килограмма.

Правда, находился в сетке недолго: во втором круге его уверенно выбил представитель сборной России Иван Никитин (в тот год он одержал победу на чемпионате Европы, который состоялся в Минске).

Есть у нас поводы и не любить Авни. Йылдырым в 2017 году помогал Альваресу готовиться к первому поединку против GGG. Он был участником масштабного тренировочного лагеря своего нынешнего оппонента. К слову, некоторые единственной надеждой Авни на положительный исход предстоящего события называют тот самый сбор - турок знаком со стилем и фишками мексиканца.

Откровенно говоря, это соломинка, за которую ухватилась некоторая часть любителей бокса. Она может сломаться уже в самом начале поединка. Серьезно, очень сложно представить, как неповоротливый, медленный, слабо бьющий Йылдырым сможет противостоять невероятному скиллу "Канело".

Правда, у Авни свои планы. Он собирается прибить мексиканца.

"Все только и говорят, что я являюсь аутсайдером боя. Смешно, у него нет никакого превосходства. У меня был лучший тренировочный лагерь в жизни. Я нахожусь в классной форме. Мы долгое время разбирали бои "Канело". У него много слабых сторон, это я вам покажу во время нашей схватки.

Я пришел не отбыть номер, а за титулом. Мне плевать на то, что меня уже похоронили. В боксе нельзя быть ни в чем уверенным. Один точный удар и падают даже такие, как Альварес. Мы с тренером удивим весь мир",- заявил Йылдырым.

Альварес же в своих высказываниях оказался предельно дипломатичным.

"Он сильный боец, жестокий. Он всегда рядом, всегда прессингует. В любой момент он опасен. Джоэл Диас - отличный тренер. Он наверняка даст Йылдырыму все, что у него есть, чтобы победить меня. Это цель каждого. Но у меня тоже есть свое оружие и свой способ побеждать. Когда я выхожу на ринг, я хочу избавиться от соперника".

Победа турецкого боксера - это фантастика, утопия и параллельная реальность. Так что логично, что активно обсуждается то, как именно победит "Канело": каким ударом удосрочит, в какую часть тела, в каком раунде.

Если же все-таки Авни сможет выиграть, то это будет апсет десятилетия, если не века.

Добавим, что поединок за пояса WBC и WBA в суперсреднем весе пройдет 27 февраля в Майами.