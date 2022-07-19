Президент WBC обратился к "Канело"

©instagram.com/canelo
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Сегодня 20:14

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отправил поздравлению абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю "Канело" Альвареса, передает Vesti.kz.

Мексиканской звезде профессионального бокса исполнилось 32 года, а затем получил такое послание.

"С днем ​​рождения чемпион!", - написал Сулейман.

Добавим, что в следующем поединке "Канело" встретится 17 сентября с казахстанцем Геннадием Головкиным, а немного ранее мексиканец показал свою тренировку.

"Канело" показал подготовку к бою с Головкиным

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Метки:
Альварес Сауль Профессиональный бокс

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