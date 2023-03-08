Преемник Головкина? Назван самый перспективный боксер Казахстана

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Серик Сапиев поделился мнением по поводу самого перспективного боксера Казахстана, способного повторить успех Геннадия Головкина, сообщают Vesti.kz.

"Самый перспективный? На данный момент сложно сказать. Перспективы есть у Жанибека Алимханулы, у Данияра Елеусинова. Иван Дычко, если покажет себя во всей красе в ближайшее время.

Чтобы так заявить о себе, как Василий Жиров и Геннадий Головкин, на данный момент, возможно, шансы есть только у Алимханулы, потому что у него есть топовый промоутер Боб Арум. Только из-за этого можно сказать это об Алимханулы", – рассказал Сапиев в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".