"Пойдет лицом вниз". В России оценили соперника Данияра Елеусинова и назвали победителя боя

Российский YouTube-канал "неКАРАтэ" высказался о предстоящем бое казахстанского боксера Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) против мексиканца Данте Хардона (34-7, 25 КО) по прозвищу "сумасшедший", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Елеусинов одной левой может перебоксировать "сумасшедшего" мексиканца. Здесь только хайп "сумасшедшего" мексиканца. Другое дело, молодой, перспективный проспект не является стороной А в выборе оппонента. Это не Головкин. Он бьет тех, которых ему дают.

Мне кажется, что бой не пройдет всю дистанцию, мне почему-то кажется, что будет досрочная победа. Данияр никогда не затягивает. Вспомним бой с Индонго. Думаю, этот бой продлится четыре-пять раундов. Как контрпанчер сработает, выцелит он бороду, однозначно этот Хардон пойдет лицом вниз. Ну что может мексиканец, который идет с одним ударом без спешки, открытый абсолютно, непривычный к таким скоростям и к такой резкости и взрыву? Мне кажется, шансов у Хардона нет. Елеусинов его нокаутирует недалече чем до пятого раунда", - отметил автор канала.

Напомним, вечер бокса пройдет 18 декабря в Нур-Султане во Дворце единоборств Jekpe Jek имени Жаксылыка Ушкемпирова, а в прямом эфире его покажет телеканал "Хабар".

В соглавном событии выступит казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО), а его соперником будет российский боксер Александр Устинов. Подробнее о нем можно узнать здесь.