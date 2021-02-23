Повеяло настоящей опасностью. В чем крутость боя Данияра Елеусинова с чемпионом из России

Роман Кушпелев

На радаре казахстанца Данияра Елеусинова появился новый объект. В большую игру вновь вступает Давид Аванесян из России. Его команда уже озвучила планы на олимпийского чемпиона из Казахстана, так что повеяло настоящей опасностью. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Недавно один из самых ярких гейткиперов полусреднего веса смог удивить весь боксерский мир. Победа Аванесяна над Джошем Келли с первого взгляда выглядит сенсацией. Это так, если смотреть с точки зрения соотношения фаворит/андердог, перспектив на бумаге и статусности.

Келли - главная надежда Великобритании на эту весовую категорию. Местным любителям бокса есть чем гордиться. Все-таки Джош обладает целым рядом качеств, которые удивляют, дают основания связывать с ним титульные успехи.

И Аванесян должен был стать для него трамплином в карьере, развитие которой вплотную подбирается к масштабным событиям. На деле же вышло так, что Давид оказался не трамплином, а лакмусом - проверкой на готовность и зрелость. Келли ее не прошел.

Россиянин - далеко не залетный боксер. Он давно участвует в большой игре. Правда, на некоторое время выбыл из нее после неудачи в титульном бою против Ламонта Питерсона (случилось это четыре года назад). Следующим якорем стало досрочное поражение в 2018 году от Эгидиюса Каваляускаса. А затем наступила яркая серия из побед - Аванесян вернулся.

Ну и уважения ради следует отметить победу над знаменитым Шейном Мозли на родной территории американца.

"Давид опасен. Он покажет, чего ты стоишь на самом деле". Об этом говорил известный нам Келл Брук. Он предостерегал своего соотечественника, предупреждал. В итоге его слова оказались пророческими.

"Я спарринговал с Аванесяном, с ним реально трудно совладать. Ты можешь хорошенько ему наподдать, но он все равно будет идти вперед, при этом все время приспосабливаясь. Он покажет тебе, где ты находишься. И он становится лучше.

Да, Келли - невероятный боец, его мастерство просто поражает. Но если в любителях ты боксируешь четыре раунда, то теперь должен драться на протяжении 12. И против Робинсона мы увидели, как он начал сдавать после экватора боя. Ты должен быть совершенным бойцом - смелым, крепким, сильным. У тебя должно быть вот это вот все. Когда станет сложно и он потеряет уверенность, будет ли он настолько же хорош? Вот в чем вопрос", - говорил до поединка Брук.

Аванесян в минувшие выходные приспособился. Да так, что угол Келли выбросил полотенце. И это при том, что британец владел преимуществом...

Команда российского боксера готова биться с Елеусиновым.

"Если бой с Елеусиновым будет финальным элиминатором - вообще нет никаких проблем, давайте устроим его. Аванесян заинтересован в этом", - озвучил менеджер Нил Марш.

А это уже серьезный бой. Даже с Джулиусом Индонго не было таких рисков, как с Аванесяном. Правда, есть и слабости у него. Давид испытывает проблемы (однако только на старте) с выходом на комфортную дистанцию при скоростной работе соперника, его крутой работе ног. И Данияр способен устроить ему душную комнату. Главное - не давать перестраиваться. А это уже основная сложность.

Именно это создает крутость теоретически возможной встречи. Давид будет рубиться, если наш чемпион решить действовать без движений. Крепкие удары его только дразнят. Елеусинов же наверняка его "закрутит" динамикой.

Конечно, в качестве фаворита выступит казахстанец. Но, как показала практика, это никак не мешает аутсайдеру сделать свою игру. В этом бою мы вправе рассчитывать на зрелищность, соперничество, проявление воли с двух сторон.

Аванесян почувствовал вкус, включился в борьбу за большие перспективы. Данияр же на данном этапе получит в лице россиянина достойное сопротивление и проверку на прочность. Принципиальный для нас Келли провалил экзамен.

Хотелось бы, чтобы бой состоялся. Это реально интересное противостояние с большим выхлопом.