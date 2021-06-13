Поветкин объявил о завершении боксерской карьеры

Бывший временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и бывший регулярный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил, что решил завершить карьеру боксера, сообщает агентство "Р-Спорт".

В марте 41-летний Поветкин техническим нокаутом проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. После этого поединка Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы Поветкина, заявлял, что будет уговаривать боксера завершить карьеру.

"Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать", - сказал Поветкин журналистам.

В активе Поветкина на профессиональном ринге 36 побед при трех поражениях и ничьей. Поветкин, который является олимпийским чемпионом 2004 года, дважды выходил на бои с полноценными чемпионами мира, но в 2013 году уступил украинцу Владимиру Кличко, а в 2018 году - британцу Энтони Джошуа.

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