Посудомойщик, сотворивший историю. Кто помогает Джукембаеву стать чемпионом мира

В этом году казахстанец Батыр Джукембаев перебрался в Алматы. Развитие его карьеры под контроль взял известный менеджер Рик Мириджан. А вот готовить к боям (и, возможно, к титульным) будет Мэнни Роблес, сотворивший историю на пару с Энди Руисом. Подробнее о наставнике боксера - в материале Vesti.kz.

Тренер готовит боксеров в Лос-Анджелесе (США). Там он владеет Legends Boxing Academy, в стенах которого готовятся многие проспекты и чемпионы мира. Он создал отличный лагерь, где скромно, но эффективно "выпускал" обладателей мировых титулов.

Одной из главных его черт является грамотное подведение к боям - бойцы подходят в лучшей форме. Эксперты отмечают, что он выявляет лучшие качества бойцов, выдвигает их на передний фон. При этом совершается огромная точечная работа по развитию технических и тактических навыков.

Примечательно, что его клиенты - чемпионы мира - брали титул впервые в своей карьере, а также исключительно после того, как попали к нему. Среди таковых Оскар Вальдес, Джесси Магдалено и, конечно, Энди Руис. С ним Роблес и вовсе уже вошел в историю сенсационной и яркой победой над одним из лучших тяжей современности Энтони Джошуа.

"Энди пришел ко мне после боя с Джозефом Паркером. Кстати, я наблюдал за ним еще со времен его любительской карьеры. И поэтому был в курсе его потенциала. Я также понимал, на что нам нужно было сделать ставку. Все получилось",- озвучил Мэнни.

История Роблесса и Руиса в действительности стала знаковой. Настоящее отображение того, что все в этой жизни возможно. А ведь Мэнни проделал к этому большой путь от нелегального мигранта (в США он перебрался из Мексики в возрасте шести лет), посудомойщика, превратившись в итоге в того, кто стоит за успехом многих боксеров.

Стоит отметить, что Роблесс знаменит и своей работой в составе сборной США. Он помогал составам готовиться к Олимпийским играм, чемпионатам мира и другим крупным турнирам. Его деятельность исключает импровизацию. Многие каноны он перенял от отца.

"Мой отец был боксером-любителем и профессионалом. Я хотел пойти по его стопам, но у меня были проблемы с коленями. Получить медицинскую помощь было сложно, потому что у нас не было средств и документов для пребывания в США. Я помню, что начал зарабатывать деньги, убирая столы, посуду, но учился у отца.

Я не хотел отказываться от бокса, но я не мог продолжать. "Если твое тело не отвечает, как раньше, уходи". Так сказал мне отец, что было очень болезненно для меня. В итоге я женился, исправил миграционный статус. В 2007 году отца не стало. Я же продолжил работать и в итоге пробился в качестве тренера", - озвучил Роблесс.

В общем, он - специалист с большими традициями. И есть все шансы на то, что Мэнни сможет привести Джукембаева к большим боям. Ну, по крайней мере, мы надеемся на это. Остальное покажут время и ринг.