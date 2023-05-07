Не попавший в кард Канело чемпион Азии из Казахстана нокаутировал соперника в Мексике

Казахстанский боксер-профессионал Бек Нурмаганбет одержал досрочную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел поединок в карде вечера бокса в Гвадалахаре (Мексика), в главном событии которого абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес защитил свои титулы в бою против обязательного претендента из Великобритании Джона Райдера.

Нурмаганбет, выступающий во втором среднем весе, встретился с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей. Поединок был запланирован на восемь раундов, но завершился в первом. Казахстанец нокаутировал соперника.

Для Нурмаганбета, который в любителях становился чемпионом Азии-2019, это десятая победа в профи и восьмая досрочная. Его соперник же проиграл во второй раз при 15 выигрышах.

Ранее в карде этого вечера бокса досрочную победу одержал казахстанец Абильхан Аманкул.

Отметим, что из-за задержки проведения боев андеркарта Нурмаганбету пришлось драться позже - уже после окончания основного шоу и главного боя.

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