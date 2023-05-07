Призер ЧМ из Казахстана вырубил мексиканца в карде у Канело

Казахстанский боксер-средневес Абильхан Аманкул одержал досрочную победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел поединок в рамках вечера бокса в Гвадалахаре (штат Халиско, Мексика). Соперником Аманкула стал местный боксер Фабиан Риос Фраусто. Казахстанец нокаутировал его во втором раунде.

Эта победа стала для Аманкула четвертой в профи и четвертой досрочной. В любителях он становился серебряным призером чемпионата мира-2017, обладателем бронзы чемпионата Азии-2017 и серебра летних Азиатских игр-2018, а также участвовал в Олимпиаде-2020.

Напомним, что главным на вечере бокса в Гвадалахаре станет поединок абсолютного чемпиона второго среднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса (58-2-2, 39 КО) против обязательного претендента из Великобритании Джона Райдера (31-5, 17 КО).

Также в карде выступит казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО).

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