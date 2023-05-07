Альварес не смог нокаутировать претендента в первом бою после трилогии с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес одержал очередную победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел поединок на вечере бокса в Гвадалахаре (Мексика), где на его звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе претендовал британец Джон Райдер.

Бой был запланирован на 12 раундов. В пятой трехминутке Канело отправил соперника в нокдаун. В концовке восьмого раунда Райдер опять оказался на настиле ринга, но рефери посчитал, что это произошло уже после гонга на перерыв, и отсчитывать нокдаун не стал.

Райдер оказал сопротивление, которое от него, пожалуй, мало кто ожидал. Он продержался до конца поединка.

В итоге Альварес победил единогласным решением судей.

Эта победа стала для мексиканца 59-й в профи. Райдер же проиграл в шестой раз.

Таким образом, Альварес защитил свои титулы. Этот бой стал для него первым после трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Отметим, что в карде этого шоу казахстанский боксер-средневес Абильхан Аманкул одержал досрочную победу.

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