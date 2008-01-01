"Пожалуйста, убери ее подальше из бокса!". СМИ возмутилось новым решением засудившей Головкина рефери

Аделаиду Берд назвали отчаянной.

Аделаида Берд. Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 15:58

Известный украинский портал о смешанных единоборствах vRINGe.com возмутился решению Аделаилы Берд.

Напомним, американская рефери вызвала возмущение специалистов и фанатов после того, как в сентябре 2017-го в первом бою отдала Саулю Альваресу  победу над Геннадием Головкиным со счетом 118:110. Тогда она была отстранена всего на месяц от бокса, но не наказана. После имя Берд обсуждалось еще несколько раз после спорных решений. 

На этот раз СМИ возмутилось после боя в Лас-Вегасе, в котором двукратный олимпийский чемпион и проспект полулегковес кубинец Робейси Рамирес уверенно прошел малоизвестного Брэндона Вальдеса из Колумбии. Рамирес боксировал на классе и выиграл в шестом раунде техническим нокаутом, когда судья в ринге в буквальном смысле оттащил его от оппонента. Но затем оказалось, что, по мнению Берд, лидировал в бою на момент остановки именно Вальдес. 

"Невероятно, но факт. Отчаянная Аделаида Берд на момент остановки боя три из пяти раундов отдала Вальдесу. Пожалуйста, убери ее подальше из бокса!" - написал украинский портал. 

Метки:
Геннадий GGG Головкин Профессиональный бокс Головкин Геннадий Альварес Сауль
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 15:58
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