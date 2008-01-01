"Пожалуйста, убери ее подальше из бокса!". СМИ возмутилось новым решением засудившей Головкина рефери

Известный украинский портал о смешанных единоборствах vRINGe.com возмутился решению Аделаилы Берд.

Напомним, американская рефери вызвала возмущение специалистов и фанатов после того, как в сентябре 2017-го в первом бою отдала Саулю Альваресу победу над Геннадием Головкиным со счетом 118:110. Тогда она была отстранена всего на месяц от бокса, но не наказана. После имя Берд обсуждалось еще несколько раз после спорных решений.

На этот раз СМИ возмутилось после боя в Лас-Вегасе, в котором двукратный олимпийский чемпион и проспект полулегковес кубинец Робейси Рамирес уверенно прошел малоизвестного Брэндона Вальдеса из Колумбии. Рамирес боксировал на классе и выиграл в шестом раунде техническим нокаутом, когда судья в ринге в буквальном смысле оттащил его от оппонента. Но затем оказалось, что, по мнению Берд, лидировал в бою на момент остановки именно Вальдес.

"Невероятно, но факт. Отчаянная Аделаида Берд на момент остановки боя три из пяти раундов отдала Вальдесу. Пожалуйста, убери ее подальше из бокса!" - написал украинский портал.