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"Поединок назначен на ноябрь". Алимханулы сделал заявление о возвращении на ринг

"Поединок назначен на ноябрь". Алимханулы сделал заявление о возвращении на ринг
©instagram.com/janibek_qazaqstyle/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) опубликовал пост на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дорогие болельщики! Поединок назначен на ноябрь. Впереди два месяца интенсивных тренировок! Вызываем на бой чемпионов и просим промоутера и менеджера дать нам сильных соперников. Будем ждать!" - говорится в его сообщении.

Алимханулы провозгласил себя королем дивизиона Головкина и потребовал бой с чемпионом мира

Напомним, в своем последнем бою в июне казахстанец одержал досрочную победу над бывшим чемпионом мира Робом Брантом (26-3, 18 КО) из США.

На днях Алимханулы снова потребовал боя с чемпионом WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде (30-0, 18 КО), обратившись к известному промоутеру Эдди Хирну, который сотрудничает с другим казахстанским боксером Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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