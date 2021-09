Алимханулы провозгласил себя королем дивизиона Головкина и потребовал бой с чемпионом мира

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) в очередной раз потребовал бой с чемпионом мира по версии WBO в этой же категории американцем Деметриусом Андраде (30-0, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Эдди Хирн, дай мне своего чемпиона в среднем весе - Андраде. Я быстро и безболезненно лишу его титула. Я король своего дивизиона. Боб Арум, я готов", - написал Алимханулы в твиттере.

@EddieHearn give me your champion(160 Andrade). I will quickly and not painfully deprive him of his title. I am the king of my division. @BobArum I am ready 🌪#boxing