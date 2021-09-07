Алимханулы провозгласил себя королем дивизиона Головкина и потребовал бой с чемпионом мира

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) в очередной раз потребовал бой с чемпионом мира по версии WBO в этой же категории американцем Деметриусом Андраде (30-0, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Эдди Хирн, дай мне своего чемпиона в среднем весе - Андраде. Я быстро и безболезненно лишу его титула. Я король своего дивизиона. Боб Арум, я готов", - написал Алимханулы в твиттере.

@EddieHearn give me your champion(160 Andrade). I will quickly and not painfully deprive him of his title. I am the king of my division. @BobArum I am ready 🌪#boxing — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 6, 2021

Напомним, своем последнем бою в июне казахстанец одержал досрочную победу над бывшим чемпионом мира Робом Брантом (26-3, 18 КО) из США, попутно отправив того в нокдаун.

После поединка Алимханулы бросил вызов Андраде, пообещав нокаутировать того в седьмом-восьмом раундах.

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Отметим, что Хирн также сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе. Другими чемпионскими титулами в дивизионе владеют американец Джермалл Чарло (WBC) и японец Риота Мурата (WBA Super).

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